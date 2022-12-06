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03:29, 6 декабря 2022Россия

Минобороны сообщило о сбитых дронах над российскими военными аэродромами

Минобороны России: над двумя военными аэродромами дальней авиации сбиты беспилотники ВСУ
СюжетСпециальная военная операция на Украине

Фото: Ульяна Соловьева / РИА Новости

Беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины (ВСУ), летевшие на малой высоте в Рязанской и Саратовской областях, были перехвачены системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщили в Минобороны России.

Представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Конашенков рассказал, что попытка беспилотников атаковать военные объекты России была совершена 5 декабря. По его словам, атаке подверглись аэродромы дальней авиации в Дягилево и Энгельсе.

В результате погибли трое военных, входивших в технические составы аэродромов. Еще четверо военнослужащих получили ранения, их госпитализировали.

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По уточнению Минобороны, в результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов.

Атака проводилась беспилотниками советского производства

«Коммерсантъ» выяснил, что в атаке были, предположительно, задействованы реактивные беспилотники Ту-141 «Стриж», сконструированные в СССР в 1960-х годах. Эти дроны разрабатывались как аппараты для воздушной разведки. Они способны преодолеть более тысячи километров, также «Стрижи» могут лететь на скорости белее тысячи километров в час, фактически на грани сверхзвука.

Однако, пишет издание, Ту-141 можно переделать в крылатую ракету, внеся изменения в «начинку» дрона. Вероятно, такой беспилотник также использовался ВСУ 14 сентября при атаке в Ставропольском крае, когда в результате взрыва пострадали восемь человек. При этом официального подтверждения об использовании «Стрижа» не было.

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В октябре военный эксперт Алексей Леонков предупреждал, что не стоит недооценивать планы Киева по созданию дальнобойного беспилотного летательного аппарата, способного «достать до Москвы» с украинской территории. Тогда концерн «Укроборонпром» заявлял, что готовит дроны с дальностью полета 1000 километров и весом боевой части 75 килограммов. Аналитик также допустил, что помощь Киеву в данном направлении могут предоставить США.

Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не обладают какой-либо детализированной информацией, которая позволила бы дать оценку произошедшему.

Российские войска нанесли массированный удар по противнику

Несмотря на попытку атаки ВСУ, российские войска нанесли 5 декабря массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования по инфраструктуре Украины. По словам Конашенкова, в качестве целей были назначены объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинских частей.

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Генерал отметил, что попытка Украины сорвать операцию атакой дронов по военным аэродромам не повлияла на удар. В результате была нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Также в Минобороны показали пуски крылатых ракет с кораблей. В частности, было продемонстрировано, как три снаряда с интервалом в несколько секунд покидают пусковые контейнеры. Агентство ТАСС увидело в них ракеты «Калибр».

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Марина Совина
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