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00:09, 6 декабря 2022Наука и техника

Минобороны России показало пуски крылатых ракет «Калибр»

Минобороны России показало пуски крылатых ракет «Калибр» с кораблей

Минобороны России показало надводные пуски крылатых ракет. Видеокадры публикованы в Telegram-канале ведомства.

На ролике видно, как три ракеты с интервалом в несколько секунд покидают пусковые контейнеры, установленные на боевых кораблях. По информации агентства ТАСС, выпущенными снарядами являются ракеты «Калибр».

Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что удар был нанесен днем, 5 декабря, по по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины. Военные наметили 17 целей и поразили их все. В результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

Марина Совина
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