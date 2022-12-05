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19:56, 5 декабря 2022Россия

Минобороны России сообщило о массированном ударе по инфраструктуре Украины

Минобороны России заявило о нанесении массированного удара по инфраструктуре Украины
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в качестве целей были назначены объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинских частей Украины.

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, военные наметили 17 целей и поразили их все. Конашенков добавил, что на удар не повлияла попытка Украины сорвать операцию атакой дронов по военным аэродромам под Саратовом и Рязанью.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на попадания ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергетическая система Украины функционирует и остается целостной.

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Марк Леонов
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