Минобороны России сообщило о массированном ударе по инфраструктуре Украины

Минобороны России заявило о нанесении массированного удара по инфраструктуре Украины

Вооруженные силы России нанесли массированный удар по инфраструктуре Украины. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщило Министерство обороны России.

Как уточнили в оборонном ведомстве, в качестве целей были назначены объекты оборонного комплекса, узлы связи, энергетики и воинских частей Украины.

По словам официального представителя Минобороны генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, военные наметили 17 целей и поразили их все. Конашенков добавил, что на удар не повлияла попытка Украины сорвать операцию атакой дронов по военным аэродромам под Саратовом и Рязанью.

Ранее премьер-министр страны Денис Шмыгаль заявил, что несмотря на попадания ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергетическая система Украины функционирует и остается целостной.