На Украине рассказали о работе энергетической системы страны

Премьер Украины Шмыгаль: энергетическая система страны функционирует и остается целостной

Несмотря на попадания ракет по энергообъектам в Киевской, Винницкой и Одесской областях, энергетическая система Украины функционирует и остается целостной. Об этом сообщил премьер-министр страны Денис Шмыгаль в Telegram.

«В некоторых регионах вынужденно применены экстренные отключения энергии для сбалансирования системы и во избежание аварий», — рассказал он, добавив, что спасатели работают над ликвидацией последствий атаки.

Ранее национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о зафиксированных ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины, отметив, что диспетчеры компании работают над поддержанием баланса в энергетической системе.

5 декабря сигнал тревоги начал звучать в южных и центральных областях страны, но вскоре распространился на всю территорию Украины. В нескольких регионах страны сообщили о ракетных атаках. Вечером воздушная тревога была отменена.