Украина сообщила об ударах по объектам энергетической инфраструктуры

«Укрэнерго»: зафиксированы ракетные удары по объектам энергетической инфраструктуры

Национальная энергетическая компания «Укрэнерго» сообщила о зафиксированных ракетных ударах по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Соответствующий пост появился на странице компании в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«К сожалению, уже есть удары по энергетической инфраструктуре и связанные с ними аварийные отключения света», — отметили в компании, добавив, что Украина переживает восьмую массированную атаку.

Диспетчеры «Укрэнерго» работают над поддержанием баланса в энергетической системе, граждан попросили оставаться в укрытиях.

Ранее сообщалось, что «Укрэнерго» планирует выставить России счет за поврежденные и уничтоженные объекты украинской инфраструктуры. Не исключено, что компания обратится в Европейский суд по правам человека.

