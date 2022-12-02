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17:12, 2 декабря 2022Бывший СССР

На Украине пообещали выставить России счет за разрушенные объекты инфраструктуры

«Укрэнерго» намерена выставить России счет на уничтоженные и поврежденные объекты Украины
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

«Укрэнерго» планирует выставить России счет за поврежденные и уничтоженные объекты украинской инфраструктуры. Об этом заявил директор энергетической компании по правовым вопросам Максим Юрков. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы фиксируем каждый поврежденный объект, особенно после 10 октября... Составляем смету и выставим счет Российской Федерации», — пообещал он.

Юрков добавил, что юристы «Укрэнерго» в настоящее время изучают правовую сторону вопроса. Не исключено, что компания обратится в Европейский суд по правам человека.

«Укрэнерго» имеет опыт судебных разбирательств с Россией, напомнил Юрков. Например, ранее компания судилась со страной из-за своих активов в Крыму.

Вооруженные силы РФ начали наносить удары по инфраструктуре Украины 10 октября — через два дня после теракта на Крымском мосту. Целью атак становятся объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи в стране.

В конце ноября глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что в результате российских атак были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции Украины. 29 ноября дефицит электроэнергии в стране оценивался в 30 процентов.

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Варвара Кошечкина
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