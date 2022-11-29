На Украине заявили о поражении всех крупных ТЭС и ГЭС ракетными ударами России

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил, что все крупные ТЭС и ГЭС поражены ракетными ударами

Все крупные теплоэлектростанции (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине повреждены в результате ракетных ударов России, которые идут с 10 октября, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Его слова передает РИА Новости.

«В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара», — сказал Кудрицкий.

29 ноября дефицит электроэнергии на Украине составил 30 процентов, что на три процента больше, чем днем ранее. В связи с этим по всей территории страны ввели ограничение на потребление электричества.