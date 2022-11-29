Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
18:43, 29 ноября 2022Бывший СССР

На Украине заявили о поражении всех крупных ТЭС и ГЭС ракетными ударами России

Глава «Укрэнерго» Кудрицкий заявил, что все крупные ТЭС и ГЭС поражены ракетными ударами

Фото: РИА Новости

Все крупные теплоэлектростанции (ТЭС) и гидроэлектростанции (ГЭС) на Украине повреждены в результате ракетных ударов России, которые идут с 10 октября, заявил глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий. Его слова передает РИА Новости.

«В течение семи ракетных атак с 10 октября были повреждены все крупные тепло- и гидроэлектростанции на Украине. Я не могу вдаваться в детали относительно последствий каждого конкретного удара», — сказал Кудрицкий.

29 ноября дефицит электроэнергии на Украине составил 30 процентов, что на три процента больше, чем днем ранее. В связи с этим по всей территории страны ввели ограничение на потребление электричества.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Василий Мека
Обсудить
Последние новости
На Украине заявили о поражении всех крупных ТЭС и ГЭС ракетными ударами России
Зеленский предложил провести международную выставку в Одессе
Байден назвал главные приоритеты в финансировании США
В НАТО заявили об опасности победы Путина на Украине
Количество открытых для россиян стран возросло в разы
Страны НАТО договорились нарастить поддержку Украины
В США назвали нереалистичными планы Украины по захвату Крыма
Умерла ставшая инвалидом после теракта в Беслане россиянка
США захотели помочь Украине с закупкой оборудования для энергосетей
Китай запустил пилотируемый корабль «Шэньчжоу-15»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.