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12:50, 29 ноября 2022Бывший СССР

Дефицит электроэнергии на Украине продолжил расти

На Украине продолжил усугубляться дефицит электроэнергии из-за ухудшения погодных условий

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

29 ноября дефицит электроэнергии на Украине составил 30 процентов, что на три процента больше, чем днем ранее, передает Telegram-канал «Политика страны» со ссылкой на данные «Укрэнерго».

«Рост дефицита мощностей в энергосистеме Украины связан с отключением блоков на некоторых станциях и ростом потребления из-за ухудшения погоды», — объяснили положение вещей в украинской энергокомпании.

В связи с этим по всей территории страны введено ограничение потребления электричества. Для каждого украинского региона «"Укрэнерго" выделяет определенный лимит, который нельзя превышать. С его учетом формируются графики для каждой области».

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28 ноября, спустя три дня снижения, дефицит электроэнергии на Украине начал расти, увеличившись на семь процентов за один день.

Тогда же мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти стараются восстановить инфраструктуру города, однако населению украинской столицы нужно готовиться к тому, что отключения электроэнергии могут продлиться до весны.

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Василий Мека
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