Дефицит электроэнергии на Украине за один день вырос на семь процентов

Спустя три дня снижения дефицит электроэнергии на Украине вновь начал расти, за один день он увеличился на семь процентов. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные «Укрэнерго».

«На Украине стремительно растет дефицит электроэнергии, сообщает "Укрэнерго". Сегодня он составляет 27 процентов, а вчера был 20 процентов», — сообщило издание.

По этой причине во всех областях страны вводят аварийные отключения электричества. При этом в течение трех предыдущих дней дефицит постоянно сокращался.

Ранее 28 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти стараются восстановить инфраструктуру страны, однако населению города нужно готовиться к тому, что отключения электроэнергии могут продлиться до весны.