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11:37, 28 ноября 2022Бывший СССР

Дефицит электроэнергии на Украине вновь начал расти

Дефицит электроэнергии на Украине за один день вырос на семь процентов

Фото: Vladyslav Sodel / Reuters

Спустя три дня снижения дефицит электроэнергии на Украине вновь начал расти, за один день он увеличился на семь процентов. Об этом сообщает издание «Страна» в своем Telegram-канале со ссылкой на данные «Укрэнерго».

«На Украине стремительно растет дефицит электроэнергии, сообщает "Укрэнерго". Сегодня он составляет 27 процентов, а вчера был 20 процентов», — сообщило издание.

По этой причине во всех областях страны вводят аварийные отключения электричества. При этом в течение трех предыдущих дней дефицит постоянно сокращался.

Ранее 28 ноября мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинские власти стараются восстановить инфраструктуру страны, однако населению города нужно готовиться к тому, что отключения электроэнергии могут продлиться до весны.

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Василий Мека
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