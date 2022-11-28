Кличко предупредил об отключениях света в Киеве до весны

Мэр Киева Кличко допустил отключения света в городе до весны 2023 года

Украинские власти стараются восстановить инфраструктуру страны, однако населению Киева нужно готовиться к тому, что отключения электроэнергии могут продлиться до весны, заявил мэр города Виталий Кличко в интервью «РБК-Украина».

«Мы стараемся восстановить все максимально быстро, перейти на четкие графики, чтобы не было сюрпризов, и затем перейти на бесперебойную поставку электричества. Но мы должны быть готовы к тому, что отключения могут быть до весны. Это также связано с низкими температурами, у многих людей стоят нагревательные приборы, у кого-то — теплые полы», — сказал Кличко.

Он объяснил, что зимой люди потребляют больше энергии, отчего нагрузка на энергосистему выше.

Накануне Кличко допустил частичную эвакуацию местных жителей в пригород в случае ухудшения ситуации с отоплением и электроснабжением. При этом он заверил, что полной эвакуации не будет.