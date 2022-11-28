В Киеве допустили частичную эвакуацию местных жителей в пригород

Мэр Киева Кличко допустил частичную эвакуацию граждан при ухудшении ситуации с энергетикой

Мэр Киева Виталий Кличко допустил частичную эвакуацию местных жителей в пригород в случае ухудшения ситуации с отоплением и электроснабжением. Об этом он сообщил в интервью «РБК-Украина».

Градоначальник призвал население Киева уезжать в пригороды в случае ухудшения ситуации со электричеством и теплом, не исключив при этом проведение частичной эвакуации из украинской столицы.

«Полной эвакуации не будет — возможно, частичная, но это нельзя назвать эвакуацией. Это временный переезд людей отдельных категорий в пригород, туда, где могут быть сервисы», — отметил Кличко.

Ранее сообщалось, что из-за нагрузки на энергосистему власти Киева вновь ввели отключения электроэнергии.