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14:19, 27 ноября 2022Бывший СССР

В Киеве снова ввели отключения электроэнергии

Власти Киева вновь начали отключать свет из-за нагрузки на систему электроснабжения

Фото: Murad Sezer / Reuters

Власти Киева снова ввели отключения электроэнергии из-за нагрузки на энергосистему. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на городскую военную администрацию.

По данным издания, электричество в городе начали отключать с 10:30 (11:30 мск).

«Причина - выросла нагрузка на энергосистему», — говорится в сообщении.

При этом ранее, как сообщает «Страна», киевские власти утверждали, что электроснабжение столицы почти полностью восстановлено и никаких отключений не применяется.

Ранее житель Киева рассказал «Ленте.ру» о ситуации с электричеством в Киеве. По его словам, свет подается лишь на несколько часов в день, а отопления нет совсем.

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Алевтина Запольская
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