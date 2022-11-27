В Киеве снова ввели отключения электроэнергии
Власти Киева вновь начали отключать свет из-за нагрузки на систему электроснабжения
Власти Киева снова ввели отключения электроэнергии из-за нагрузки на энергосистему. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на городскую военную администрацию.
По данным издания, электричество в городе начали отключать с 10:30 (11:30 мск).
«Причина - выросла нагрузка на энергосистему», — говорится в сообщении.
При этом ранее, как сообщает «Страна», киевские власти утверждали, что электроснабжение столицы почти полностью восстановлено и никаких отключений не применяется.
Ранее житель Киева рассказал «Ленте.ру» о ситуации с электричеством в Киеве. По его словам, свет подается лишь на несколько часов в день, а отопления нет совсем.