В Киеве снова ввели отключения электроэнергии

Власти Киева вновь начали отключать свет из-за нагрузки на систему электроснабжения

Власти Киева снова ввели отключения электроэнергии из-за нагрузки на энергосистему. Об этом в Telegram сообщает украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на городскую военную администрацию.

По данным издания, электричество в городе начали отключать с 10:30 (11:30 мск).

«Причина - выросла нагрузка на энергосистему», — говорится в сообщении.

При этом ранее, как сообщает «Страна», киевские власти утверждали, что электроснабжение столицы почти полностью восстановлено и никаких отключений не применяется.

Ранее житель Киева рассказал «Ленте.ру» о ситуации с электричеством в Киеве. По его словам, свет подается лишь на несколько часов в день, а отопления нет совсем.