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15:32, 25 ноября 2022Бывший СССР

Житель Киева рассказал о ситуации со светом в городе

Житель Киева рассказал о ситуации с энерго- и теплоснабжением в городе

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На данный момент в Киеве наблюдаются большие проблемы с энерго- и теплоснабжением, свет подается лишь на несколько часов в день. О тяжелой ситуации в городе в беседе с «Лентой.ру» рассказал местный житель.

«Последние два дня тяжело — свет есть пару часов в день, и преимущественно днем, отопления нет совсем», — пояснил киевлянин. Разговор с ним прервался из-за разряженного аккумулятора телефона.

Ранее киевские власти сообщили, что примерно половина населения Киева остается без электричества. «50 процентов жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии», — говорится в заявлении властей. Уточняется, что до этого данный показатель составлял 70 процентов. Кроме того, в Киеве полностью восстановлено водоснабжение.

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Алевтина Запольская
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