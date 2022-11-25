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11:21, 25 ноября 2022Бывший СССР

Власти Киева сообщили об отсутствии электричества у половины горожан

Власти Киева сообщили, что примерно половина горожан остается без электричества

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Примерно половина населения Киева остается без электричества. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на горадминистрацию.

«Ситуация в столице по состоянию на 08.30 (09.30 по Москвеприм. «Ленты.ру»). 50 процентов жилищного фонда города работает в режиме аварийного отключения электроэнергии», — говорится в заявлении властей. Уточняется, что до этого данный показатель составлял 70 процентов. Кроме того, водоснабжение в Киеве полностью восстановили. При этом у ряда потребителей наблюдаются проблемы с напором, особенно на верхних этажах обесточенных зданий.

Ранее энергопоставляющая компания YASNO сообщила об экстренных отключениях света в украинской столице по указанию «Укрэнерго». Также под ограничение энергоснабжения попала Одесса. Утром 25 ноября президент Украины Владимир Зеленский попросил предоставить республике дополнительный газ и дизельное топливо для генераторов, чтобы компенсировать нехватку электричества в стране.

Днем ранее глава государства охарактеризовал обстановку в энергетике как сложную. По его словам, практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением.

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Кристина Есикова
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