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09:34, 25 ноября 2022Бывший СССР

Зеленский попросил у Запада газ и дизель

Президент Украины Зеленский попросил у Запада газ и дизельное топливо

Фото: Lukas Barth / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Запада предоставить дизельное топливо для генераторов и дополнительный газ, чтобы компенсировать нехватку электроэнергии в стране. Об этом сообщает газета Financial Times.

В статье также отмечается, что Украине не хватает запасных трансформаторных блоков для своей электросети, существующей еще со времен Советского Союза. Запасные части Киев ищет в Польше и Литве, а так же стремится наладить внутреннее производство, но на сборку новых агрегатов уходит от четырех до восьми месяцев.

Министр инфраструктуры Александр Кубраков заявил, что Украине также требуется финансовая помощь в размере нескольких сотен миллионов долларов в дополнение нынешней бюджетной поддержки. Деньги необходимы для восстановления энергосистемы.

Ранее Зеленский сообщил, что практически все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением после ракетных обстрелов критической инфраструктуры.

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Алевтина Запольская
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