Зеленский оценил ситуацию со светом и водой на Украине

Зеленский: ситуация со светом и водой остается сложной в большинстве регионов Украины

Почти все регионы Украины продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением, ситуация остается сложной. Такую оценку дал в четверг, 24 ноября, президент страны Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

«Но все же понемногу отходим от блэкаута — каждый час возвращаем питание новым и новым потребителям», — заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что в 15 регионах есть проблемы с водоснабжением. По его словам, самая сложная ситуация наблюдается в Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Львовской, Полтавской и Харьковской областях.

24 ноября в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Согласно порталу с картами тревог в стране, она действует в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях. Сообщалось о взрывах в Харьковской области и в Кривом Роге.