В Харьковской области произошли взрывы

В Харьковской области Украины произошли взрывы

В Харьковской области Украины произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал издания Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Харьковской области», — сказано в сообщении. Данных о количестве взрывов и местах, где они произошли, не приводится. Также сообщалось о взрывах в Кривом Роге.

24 ноября в нескольких украинских регионах была объявлена воздушная тревога. Согласно порталу с картами тревог в стране, она действует в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской и Сумской областях.

Ранее стало известно о серии взрывов в Одессе. «Воздушной тревоги в городе не объявляли», — утверждает издание «Страна.ua». 23 ноября воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Тогда же появилась информация о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и Херсоне, находящемся под контролем киевских властей.