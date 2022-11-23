В Киеве произошли взрывы

Telegram-канал Klymenko Time сообщил о взрывах в Киеве

В Киеве произошли как минимум два взрыва. Об этом сообщается в Telegram-канале Klymenko Time.

Конкретных данных о пострадавших или о месте взрывов канал не приводит. Также поступала информация о взрывах в Киевской области. По предварительной информации, взрывы слышны из-за работы украинской системы противовоздушной обороны (ПВО).

До этого в украинской столице была объявлена воздушная тревога. Сообщения о взрывах также приходили из Херсона и с подконтрольной Киеву территории Запорожья. Кроме того, украинские СМИ сообщили о взрывах в Одессе.

23 ноября во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о предупредительных сигналах в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Тревога действовала на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской областей, а также части Донецкой народной республики.