В Киеве объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена 23 ноября в Киеве

В столице Украины городе Киеве объявлена воздушная тревога. Об этом стало известно из данных онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

По данным сайта мониторинга, тревога была объявлена в 13:46 (14:46 мск). Данных о попаданиях и пострадавших на данный момент нет.

Ранее стало известно, что сразу в нескольких областях Украины на юге, востоке и севере объявлена воздушная тревога. Так, сообщалось о сигналах тревоги в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской области, а также части Донецкой народной республики (ДНР).