В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Сумской, Николаевской, Полтавской и других областях Украины объявлена воздушная тревога

Сразу в нескольких областях Украины на юге, востоке и севере объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Так, сигнал тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской области, а также части Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне. Также сообщалось, что из подконтрольных украинским властям районов Херсонской области начинается добровольная эвакуация населения.