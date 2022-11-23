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13:43, 23 ноября 2022Бывший СССР

В нескольких областях Украины объявлена воздушная тревога

В Сумской, Николаевской, Полтавской и других областях Украины объявлена воздушная тревога
СюжетВзрывы в Херсоне:

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сразу в нескольких областях Украины на юге, востоке и севере объявлена воздушная тревога. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации Украины.

Так, сигнал тревоги звучит в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Кроме того, тревога была объявлена на подконтрольной Киеву части Запорожской и Херсонской области, а также части Донецкой народной республики (ДНР).

Ранее стало известно о взрывах в Херсоне. Также сообщалось, что из подконтрольных украинским властям районов Херсонской области начинается добровольная эвакуация населения.

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Алевтина Запольская
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