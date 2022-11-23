«Общественное»: в Херсоне слышны звуки взрывов

В Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет украинское издание «Общественное» («Суспільне») в своем Telegram-канале.

«В Херсоне слышны взрывы», — сообщили корреспонденты издания.

22 ноября «Общественное» заявило о взрывах в городе, где не действовали сигналы воздушной тревоги. Ранее Киев объявил, что из подконтрольных украинским властям районов Херсонской области начинается добровольная эвакуация населения. По словам вице-премьера республики Ирины Верещук, государство возьмет на себя обязанности по перемещению жителей, а также обеспечит проживание и медицинское обслуживание.

11 ноября мэр Херсона Александр Кобец рассказал, что после отвода из города войск России за левый берег Днепра в населенном пункте остаются 80-100 тысяч человек. «Эвакуация продолжается и на сегодняшний день», — добавил он.

