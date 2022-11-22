Стало известно о взрывах в Херсоне

«Общественное»: в Херсоне произошли взрывы

В Херсоне произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал украинского издания «Общественное» («Суспільне»).

«В Херсоне слышны взрывы, сообщают корреспонденты "Общественного"», — говорится в сообщении. Уточняется, что в городе не действует воздушная тревога.

Ранее украинские власти заявили о начале добровольной эвакуации жителей из подконтрольных Киеву районов Херсонской области. Как утверждает вице-премьер республики Ирина Верещук, население намерены эвакуировать из правобережной части региона, которая в настоящее время находится под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ).

11 ноября мэр Херсона Александр Кобец сообщил, что после отвода из города войск России за левый берег Днепра в населенном пункте остаются 80-100 тысяч жителей, их выезд продолжается. «Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам, в районе 80-100 тысяч людей остаются в городе Херсоне», — сказал он.