Правительство Украины объявило о начале эвакуации жителей Херсона

Вице-премьер Украины Верещук объявила о начале добровольной эвакуации жителей Херсона

Вице-премьер Украины Ирина Верещук объявила о начале добровольной эвакуации жителей из подконтрольных киевским властям районов Херсонской области, пишет «Укринформ».

По ее словам, начинается эвакуация из правобережной части Херсонской области, включая город Херсон, которая на данный момент находится под контролем украинских войск. Политик уточнила, что каждый сможет уехать в более безопасные регионы. Государство возьмет на себя обязанности по доставке этих людей до места, обеспечит проживание, медицинское обслуживание.

Добровольная эвакуация из деоккупированных территорий юга Украины уже начинается, а государство берет на себя все расходы и ответственность, связанные с этим процессом Ирина Верещук вице-премьер Украины

Верещук добавила, что во время посещения области разговаривала с «уязвимыми категориями граждан», которые не могут себя обеспечить и не в состоянии самостоятельно покинуть регион. Вице-премьер объяснила, что правительство предлагает вывозить людей через города Николаев в Николаевской области или Кривой Рог в Днепропетровской области.

Отвод российских войск

Мэр Херсона Александр Кобец 11 ноября рассказал, что в городе после отвода из населенного пункта российских войск за левый берег Днепра остаются 80-100 тысяч жителей.

Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам, в районе 80-100 тысяч людей остаются в городе Херсоне Александр Кобец мэр Херсона

9 ноября власти России приказали отвести войска за левый берег Днепра в Херсонской области. Министр обороны Сергей Шойгу отдал соответствующий приказ по предложению командующего объединенной группировкой российских войск в зоне специальной военной операции (СВО) генерала армии Сергея Суровикина.

9 ноября Минобороны РФ приказало отвести российские войска за левый берег Днепра в Херсонской области

Суровикин доложил министру, что в случае разрушения плотины Каховской ГЭС, которая подвергается ракетным ударам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), произойдет затопление обширных территорий, и российские войска на правом берегу Днепра окажутся в полной изоляции.

В этих условиях наиболее целесообразным вариантом является организация обороны по барьерному рубежу реки Днепр. Всесторонне оценив сложившуюся ситуацию, предлагается занять оборону по левому берегу Днепра. Понимаю, что это очень непростое решение, но в то же время мы сохраним самое главное — жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно Сергей Суровикин командующий объединенной группировкой российских войск в зоне СВО

По данным военного на 9 ноября, все желающие жители, в общей сложности свыше 115 тысяч человек, покинули район Херсона. Город Геническ временно стал административной столицей Херсонской области.

Российская территория

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск Херсонская область остается частью России.

Херсонская область — это субъект России, законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ

Министерство обороны России объявило об установлении полного контроля над Херсоном 14 марта 2022 года.

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля. По словам российского президента Владимира Путина, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан в Донбассе

Спустя полгода, с 23 по 27 сентября, в Херсонской и Запорожских областях, а также в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) прошли референдумы о вхождении регионов в состав России. Согласно результатам голосования, за присоединение Херсонской области высказались 87,05 процента участников референдума. Церемония подписания договоров о принятии всех четырех регионов в состав России состоялась 30 сентября в Кремле.