Названо число оставшихся в Херсоне жителей

Мэр Херсона сообщил, что в городе остаются 80-100 тысяч жителей, их выезд продолжается

В Херсоне после отвода из города российских войск за левый берег Днепра остаются 80-100 тысяч жителей, их выезд продолжается. Об этом сообщил мэр Херсона Александр Кобец в эфире телеканала «Россия 24», его цитирует ТАСС.

«Эвакуация продолжается и на сегодняшний день. По нашим подсчетам, в районе 80-100 тысяч людей остаются в городе Херсоне», — сказал глава города.

9 ноября власти России приказали отвести войска за левый берег Днепра в Херсонской области. Министр обороны Сергей Шойгу отдал соответствующий приказ по предложению командующего объединенной группировкой российских войск в зоне специальной операции генерала армии Сергея Суровикина.

Суровикин сообщал, что, по состоянию на 9 ноября, все желающие жители, в общей сложности свыше 115 тысяч человек, покинули район Херсона.

Впоследствии официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск Херсонская область остается частью России. «Здесь нет и не может быть никаких изменений», — подчеркнул он.