Выбрана временная столица Херсонской области

Геническ станет временной административной столицей Херсонской области

Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области. Об этом сообщил пресс-секретарь заместителя председателя правительства региона Александр Фомин, передает РИА Новости.

По словам чиновника, сейчас в этом курортном и портовом городе сосредоточены все основные органы власти. Геническ с населением около 20 тысяч человек расположен на юге Херсонской области на берегу Азовского моря около Арабатской стрелки.

Херсонская область остается частью России

9 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу приказал отвести российские войска из Херсона на левый берег Днепра после доклада командующего силами СВО Сергея Суровикина. Генерал заявил, что в условиях повышенной угрозы обстрелов и разрушения Каховской ГЭС необходимо оставить расположенный на западном берегу Днепра город и занять оборону по восточному берегу реки. Позднее в Минобороны отчитались, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, а также порядка пяти тысяч единиц вооружения и техники.

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев выступил с предупреждением, что после переброски российских войск из Херсона не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. Он заверил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой». По мнению Медведева, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним».

В свою очередь официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя отвод российских войск на левый берег Днепра, подтвердил, что Херсонская область остается частью России. «Это субъект России, законодательно этот субъект закреплен, определен. Здесь нет и не может быть никаких изменений», — сказал пресс-секретарь президента.

«Анархия и уничтожение» в Херсоне

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» утверждает, что в Херсон прибыли небольшие силы спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ). Основные же силы украинских войск туда еще не добрались.

Репортер ВГТРК Андрей Руденко после отвода российских войск из Херсона рассказал, что сейчас в городе сложилась ситуация, которую можно описать как «анархия и уничтожение». В качестве доказательств он привел кадры горящего здания местного следственного изолятора.

Также стало известно, что были подорваны мост через Каховскую ГЭС и Антоновский мост, соединяющий две части Херсона. Кроме того, 9 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о подрыве трех мостов в Херсонской области перед началом активных действий ВСУ. По его словам, были подорваны Тягинский, Дарьевский и Нововасильевский мосты.

На фоне этого президент Украины Владимир Зеленский объявил, что власти страны пока не будут пускать журналистов в Херсон. Он объяснил такое решение тем, что в городе необходимо «разминировать хотя бы базовые коммуникации», а также «проверить основные объекты».