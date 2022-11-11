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22:37, 11 ноября 2022Бывший СССР

Власти Украины отказались пускать журналистов в Херсон

Зеленский объявил, что журналистов не пустят в Херсон под предлогом разминирования
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что власти страны пока не будут пускать журналистов в Херсон под предлогом разминирования. Его видеообращение опубликовано в Telegram.

«Сейчас, когда разминирование еще даже не началось, мы не можем обеспечить доступ представителей СМИ в Херсон», — сказал Зеленский. По его словам, необходимо «разминировать хотя бы базовые коммуникации», а также «проверить основные объекты».

10 ноября Минобороны России сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.

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Марина Совина
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