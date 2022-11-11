Российские журналисты подтвердили подрыв моста через Каховскую ГЭС

Журналисты РВ подтвердили подрыв моста через Каховскую ГЭС

Журналисты подтвердили, что мост через Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) был подорван. Фотография поврежденного сооружения появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Об этом [подрыве моста] рассказали наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег, и вот появился первый снимок с места событий», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео поврежденного Антоновского моста. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег.

В свою очередь председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев опроверг сообщения о разрушении Антоновского моста. Он заявил, что сооружение находится в прежнем состоянии.

9 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о порыве трех мостов — Тягинского, Дарьевского и Нововасильевского — в Херсонской области перед наступлением Вооруженных сил Украины.