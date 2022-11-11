Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:10, 11 ноября 2022Россия

Российские журналисты подтвердили подрыв моста через Каховскую ГЭС

Журналисты РВ подтвердили подрыв моста через Каховскую ГЭС

Фото: РИА Новости

Журналисты подтвердили, что мост через Каховскую гидроэлектростанцию (ГЭС) был подорван. Фотография поврежденного сооружения появилась в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

«Об этом [подрыве моста] рассказали наши товарищи, переправлявшиеся ночью на левый берег, и вот появился первый снимок с места событий», — говорится в сообщении.

Ранее в сети появилось видео поврежденного Антоновского моста. Военный корреспондент Александр Коц предположил, что он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег.

В свою очередь председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев опроверг сообщения о разрушении Антоновского моста. Он заявил, что сооружение находится в прежнем состоянии.

9 ноября военный корреспондент Юрий Котенок сообщил о порыве трех мостов — Тягинского, Дарьевского и Нововасильевского — в Херсонской области перед наступлением Вооруженных сил Украины.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Российские журналисты подтвердили подрыв моста через Каховскую ГЭС
Венгрия и Турция призвали к урегулированию украинского конфликта
В ООН заявили о нуждающемся в зерне и удобрениях из России мире
Биткоину предрекли резкое падение в ближайшее время
В Швеции предъявили обвинения двум мужчинам в шпионаже в пользу России
Описана типичная жертва мошенников
Жена популярного священника сравнила московские и сельские приходы
Хакеры из Killnet атаковали правительство Греции
Собчак назвали владелицей связанного с вымогательством денег Telegram-канала
Пьяный россиянин прострелил себе руку в автобусе и попал на видео
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.