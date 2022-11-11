Взорванный в Херсоне Антоновский мост показали на видео

Военкор Коц показал на видео взорванные пролеты Антоновского моста в Херсоне

Кадры двух взорванных пролетов автомобильного Антоновского моста через Днепр в Херсоне опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Вероятно он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег», — рассказал журналист, стоя на фоне моста. По его словам, сейчас на правом берегу Днепра российских войск не осталось, а украинские подразделения еще не вышли к мосту.

В конце видео к военкору подходит местный житель с велосипедом, намеревавшийся переправиться по мосту на правый берег Днепра к себе домой. «Теперь никак», — ответил ему Коц.

Ранее в сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста. Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев в ответ на это заявил, что сооружение не было подорвано в ночь на пятницу, 11 ноября.