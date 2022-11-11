Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:14, 11 ноября 2022Бывший СССР

Взорванный в Херсоне Антоновский мост показали на видео

Военкор Коц показал на видео взорванные пролеты Антоновского моста в Херсоне

Кадры двух взорванных пролетов автомобильного Антоновского моста через Днепр в Херсоне опубликовал в своем Telegram-канале военный корреспондент Александр Коц.

«Вероятно он был подорван во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег», — рассказал журналист, стоя на фоне моста. По его словам, сейчас на правом берегу Днепра российских войск не осталось, а украинские подразделения еще не вышли к мосту.

В конце видео к военкору подходит местный житель с велосипедом, намеревавшийся переправиться по мосту на правый берег Днепра к себе домой. «Теперь никак», — ответил ему Коц.

Ранее в сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста. Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев в ответ на это заявил, что сооружение не было подорвано в ночь на пятницу, 11 ноября.

Василий Мека
Обсудить
Последние новости
В Кремле отказались комментировать решение Минобороны по Херсону
Сокращение британской армии помешало планам Лондона противостоять Москве
Песков рассказал о подготовке послания Путина Федеральному собранию
Песков объяснил неучастие Путина в саммитах G20 и АТЭС
Рост цен в Германии побил очередной рекорд
Кремль назвал условие завершения спецоперации
Кремль высказался о принятии Херсонской области в состав России
Кремль заявил о нежелании Киева возобновить переговоры
В Кремле ответили на вопрос о статусе Херсонской области
Выбросы углекислого газа в атмосферу установят рекорд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.