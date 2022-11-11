В экстренных службах подтвердили разрушение Антоновского моста

ТАСС: экстренные службы подтвердили разрушение Антоновского моста в Херсонской области

Экстренные службы подтвердили разрушение двух пролетов Антоновского моста, который расположен в Херсонской области. Об этом со ссылкой на собственный источник передает ТАСС.

«Разрушены два пролета моста», — сказал собеседник агентства в ответ на соответствующий вопрос.

Ранее в сети появились кадры якобы подрыва Антоновского моста. Председатель правительства Херсонской области Сергей Елисеев в ответ на это заявил, что сооружение не было подорвано в ночь на пятницу, 11 ноября.

Позднее военный корреспондент Александр Коц показал кадры двух взорванных пролетов автомобильного Антоновского моста через Днепр. Он отметил, что, вероятно, сооружение было подорвано во время вывода российской группировки с правого берега на левый берег.