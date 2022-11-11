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17:17, 11 ноября 2022Россия

Минобороны назвало число выведенных на левый берег Днепра российских военных

Минобороны РФ сообщило, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч военных

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, а также порядка пяти тысяч единиц вооружения и техники. Такое число назвали в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, также на левый берег Днепра вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту.

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В результате слаженных действий ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено, добавили в Минобороны.

9 ноября командующий силами специальной военной операции (СВО) и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. На следующий день российские войска начали переброску из Херсона в соответствии с планом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.

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Сергей Истомин
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