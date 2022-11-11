Минобороны назвало число выведенных на левый берег Днепра российских военных

Минобороны РФ сообщило, что на левый берег Днепра выведено более 30 тысяч военных

На левый берег Днепра выведено более 30 тысяч российских военных, а также порядка пяти тысяч единиц вооружения и техники. Такое число назвали в Министерстве обороны России, пишет ТАСС.

По словам официального представителя ведомства генерал-лейтенанта Игоря Конашенкова, также на левый берег Днепра вывезена вся российская военная техника, подлежавшая ремонту.

В результате слаженных действий ни одной единицы военной техники и вооружения на правом берегу Днепра не оставлено, добавили в Минобороны.

9 ноября командующий силами специальной военной операции (СВО) и министр обороны России Сергей Шойгу посчитали целесообразным организовать оборону по левому берегу Днепра. На следующий день российские войска начали переброску из Херсона в соответствии с планом.

В свою очередь, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.