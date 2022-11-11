Медведев предостерег от кликушества после переброски войск из Херсона

Зампред Совбеза Медведева предостерег от кликушества после переброски войск РФ из Херсона

После переброски российских войск из Херсона не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. С таким предостережением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он заверил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой». По мнению Медведева, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним».

«Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему», — написал зампред Совбеза.

Решение отвести войска за Днепр было принято 9 ноября. Его посчитали целесообразным командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.

Позже в Минобороны России сообщили, что потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск при переброске из Херсона не допущено.