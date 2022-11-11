Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
20:12, 11 ноября 2022Россия

Медведев предостерег от кликушества после переброски войск из Херсона

Зампред Совбеза Медведева предостерег от кликушества после переброски войск РФ из Херсона

Фото: Екатерина Штукина / РИА Новости

После переброски российских войск из Херсона не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. С таким предостережением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Он заверил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой». По мнению Медведева, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним».

«Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему», — написал зампред Совбеза.

Материалы по теме:
«На зону вы уже не вернетесь» Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
«На зону вы уже не вернетесь»Российских заключенных предложили отправить в зону боевых действий. Что это даст армии?
28 октября 2022
«Опасно просто их присутствие там» Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
«Опасно просто их присутствие там»Миллионы россиян страдают из-за болезней психики. Почему их пытаются мобилизовать?
24 октября 2022
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России. Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
Путин подписал указ о военном положении в четырех регионах России.Какие меры вводятся и что нужно знать россиянам?
19 октября 2022

Решение отвести войска за Днепр было принято 9 ноября. Его посчитали целесообразным командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.

Позже в Минобороны России сообщили, что потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск при переброске из Херсона не допущено.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Обсудить
Последние новости
Россия ввела запрет на въезд для нескольких сотен граждан США
Советские упаковки сгущенки и соды стали модными
Рогозин заявил о доверии к Суровикину
Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве пожилой женщины в Мариуполе
Широко раздвинувший ноги в самолете пассажир был обруган в сети
Эксперт предупредила о побочном эффекте окрашивания волос известными средствами
Россиянин застрелил соперника в ехавшей на большой скорости машине
Доктор Мясников предупредил об опасности популярного у россиян напитка
Бывший «ангел» Victoria's Secret приобрела дом в США
Германия и Индия поссорились из-за газа
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.