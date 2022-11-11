Медведев предостерег от кликушества после переброски войск из Херсона
После переброски российских войск из Херсона не стоит давать повода для радости врагу, поддаваясь паникерству и кликушеству. С таким предостережением выступил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев в Telegram-канале.
Он заверил, что понятие территориального суверенитета в России никуда не исчезло и «все вернется домой». По мнению Медведева, «алармизм всех неравнодушных людей вполне объясним».
«Не давайте повода для радости врагу ближнему и дальнему», — написал зампред Совбеза.
Решение отвести войска за Днепр было принято 9 ноября. Его посчитали целесообразным командующий специальной военной операцией (СВО) на Украине генерал армии Сергей Суровикин и министр обороны России Сергей Шойгу. Военнослужащий объяснил, что в случае мощной ракетной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каховской плотине или если киевский режим увеличит попуск воды из водохранилищ, это может создать поток воды, который приведет к обширным зонам затопления.
Позже в Минобороны России сообщили, что потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск при переброске из Херсона не допущено.