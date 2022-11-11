Военкор Руденко показал подожженное украинцами СИЗО в Херсоне

Военкор Руденко сообщил о подожженном украинцами СИЗО в Херсоне после выведения войск РФ

В Херсоне загорелось здание местного следственного изолятора (СИЗО). Об этом в своем Telegram-канале сообщил репортер ВГТРК Андрей Руденко.

Он описал ситуацию в городе после того, как из него были выведены подразделения российских войск, как «анархия и уничтожение».

Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» подтвердил факт пожара. Утверждается, что в Херсон прибыли небольшие силы спецназа Вооруженных сил Украины (ВСУ), основные силы украинских войск еще не добрались.

10 ноября Минобороны сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом.