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21:14, 19 ноября 2022Бывший СССР

Киев заявил о планах провести эвакуацию жителей Херсона

Вице-премьер Украины Верещук сообщила о планах Киева провести эвакуацию жителей Херсона
Ирина Верещук

Ирина Верещук. Фото: РИА Новости

Киев намерен провести эвакуацию жителей Херсона, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Ирина Верещук. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на агентство «Укринформ».

По ее словам, из некоторых территорий, в первую очередь города Херсона, «уже начинается» эвакуация. Политик добавила, что власти возьмут на себя финансирование данного процесса. Каждый по желанию сможет уехать в более безопасные регионы, указала министр. «Государство обеспечит их доставку, проживание, медицинское обслуживание и прочее», — добавила она.

Вице-премьер отметила, что сейчас составляются списки желающих и разрабатываются маршруты. На данный момент рассматривают варианты отправки людей в Николаев и Кривой Рог.

10 ноября Минобороны России сообщило, что российские войска начали переброску из Херсона на левый берег Днепра в строгом соответствии с утвержденным планом. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что после маневра российских войск по выходу на левый берег Днепра Херсонская область остается частью России.

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Марина Совина
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