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14:17, 23 ноября 2022Бывший СССР

Стало известно о взрывах в Запорожье

Украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в Запорожье
СюжетВзрывы в Запорожье:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Ashley Chan / Globallookpress.com

В подконтрольном Киеву Запорожье произошли взрывы. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Пишут о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении. Также издание пишет о взрывах в предместьях Днепра, «власти области заявили об угрозе ракетного удара».

23 ноября во многих регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о предупредительных сигналах в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской, Николаевской и Одесской областях. Тревога действовала на подконтрольной Украине части Запорожской и Херсонской области, а также части Донецкой народной республики (ДНР). Кроме того, в Киеве звучали сигналы тревоги.

Помимо этого, украинские средства массовой информации сообщили о взрывах в Одессе. Согласно порталу с картами республики видно, что в области объявили воздушную тревогу. Ранее стало известно о взрывах в Херсоне.

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Кристина Есикова
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