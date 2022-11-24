В Одессе сообщили о серии взрывов

«Страна.ua»: в Одессе сообщили о взрывах, воздушную тревогу пока не объявили

В украинском городе Одесса сообщили о серии взрывов. Об этом в четверг, 24 ноября, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Воздушной тревоги в городе не объявляли», — сообщает издание.

Днем ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и подконтрольном Украине Херсоне.

Позже стало известно о полном отсутствии воды в Киеве. Кроме того, из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий было остановлено водоснабжение в Одессе.

