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14:22, 24 ноября 2022Бывший СССР

В Одессе сообщили о серии взрывов

«Страна.ua»: в Одессе сообщили о взрывах, воздушную тревогу пока не объявили

Фото: Iryna Nazarchuk / Reuters

В украинском городе Одесса сообщили о серии взрывов. Об этом в четверг, 24 ноября, пишет «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Воздушной тревоги в городе не объявляли», — сообщает издание.

Днем ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и подконтрольном Украине Херсоне.

Позже стало известно о полном отсутствии воды в Киеве. Кроме того, из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий было остановлено водоснабжение в Одессе.

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Варвара Кошечкина
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