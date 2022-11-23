В Одессе пропала вода

Украинские СМИ сообщили об отсутствии воды в Одессе после ракетного удара

В Одессе остановлено водоснабжение из-за отсутствия электричества в городе после ракетного удара, передает украинский Telegram-канал «Суспильне Одесса».

«Водоснабжение в Одессе отсутствует из-за обесточивания всех насосных станций и резервных линий», — говорится в сообщении. Также, по сообщению Telegram-канала «Политика страны», в городе не работает электротранспорт.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Известно о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и подконтрольном Украине Херсоне. Вскоре стало известно о полном отсутствии воды в Киеве.