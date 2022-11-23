Во всем Киеве пропала вода

Мэр Киева Кличко заявил, что во всем городе остановлена подача воды

Во всем Киеве остановлена подача воды, заявил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram. Он попросил жителей города запастись водой и заверил, что специалисты делают все возможное, чтобы восстановить водоснабжение.

«Из-за обстрелов поставки воды приостановлены во всем Киеве. Специалисты "Киевводоканала" работают над тем, чтобы как можно быстрее его восстановить. Просим, на всякий случай, запастись водой», — написал Кличко.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Известно о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и подконтрольном Киеву Херсоне.

Также сообщалось, что в некоторых районах украинской столицы пропали электричество и вода. Свет также пропал во Львове.