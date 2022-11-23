Воздушную тревогу объявили во всех областях Украины

Воздушная тревога объявлена 23 ноября по всей Украине

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог Министерства цифровой трансформации страны.

Также украинские СМИ сообщают о работе систем противовоздушной обороны в Одесской и Днепропетровской областях страны.

Ранее украинское издание «Страна.ua» сообщило о взрывах в городе Запорожье, а также в предместьях города Днепр.