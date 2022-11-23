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15:25, 23 ноября 2022Бывший СССР

В некоторых районах Киева пропали свет и вода после ракетного удара

В Киеве и Винницкой области Украины зафиксированы взрывы на объектах инфраструктуры

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В некоторых районах Киева пропали электричество и вода после ракетного удара, в небе над украинской столицей поднимаются клубы дыма, передает Telegram-канал Klymenko Time.

Мэр города Виталий Кличко также сообщил в Telegram о поражении одного из инфраструктурных объектов Киева. «Попадание в один из инфраструктурных объектов столицы. Оставайтесь в укрытиях! Воздушная тревога продолжается», — написал он.

Днем 23 ноября воздушную тревогу объявили по всей территории Украины. Вскоре стало известно о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и оккупированном Украиной российском Херсоне.

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Василий Мека
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