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16:21, 24 ноября 2022Бывший СССР

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу

В Харьковской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины объявлена тревога

Фото: Bernat Armangue /АР

В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу. Новые данные в четверг, 24 ноября, приводятся на портале с картами тревог в стране.

О тревоге сообщают в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской областях Украины. Помимо этого, авторы портала включили в этот список Сумскую область и территории ЛНР и ДНР.

Ранее в городе Одесса сообщили о серии взрывов. При этом о тревоге в тот момент не было известно. При этом днем ранее, 23 ноября, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Тогда же появились данные о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и Херсоне, находящемся под контролем Украины.

20 ноября в Одесской области, как и по всей территории Украины, объявили воздушную тревогу. Первые сирены заработали в Киеве и Киевской области, а затем в остальных регионах страны. В частности, тревога была объявлена в Днепропетровской, Волынской, Ровненской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской и Житомирской областях.

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Варвара Кошечкина
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