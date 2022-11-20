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10:25, 20 ноября 2022Бывший СССР

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога 20 ноября объявлена на всей территории Украины

Фото: Shutterstock

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Об этом в воскресенье, 20 ноября, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению.

Согласно его информации, что первые сирены прозвучали в Киеве и Киевской области, затем в остальных регионах республики, в том числе западных.

В частности, сигнал тревоги был слышен в Днепропетровской, Волынской, Ровненской, Винницкой, Хмельницкой, Львовской, Черниговской, Черновицкой, Черкасской, Тернопольской, Полтавской, Одесской, Кировоградской, Ивано-Франковской, Закарпатской, Житомирской и Сумкой областях.

Ранее воздушная тревога на всей украинской территории была объявлена 17 ноября.

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Варвара Кошечкина
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