Стало известно о взрывах в Кривом Роге

Telegram-канал Klymenko Time сообщил о взрывах в Кривом Роге

В Кривом Роге произошли взрывы. Об этом пишет Telegram-канал Klymenko Time.

«Сообщают о взрывах в Кривом Роге», — говорится в публикации. Конкретной информации о пострадавших или о месте случившегося канал не приводит.

Ранее в нескольких регионах Украины была объявлена воздушная тревога. Согласно порталу с картами тревог в республике, она действует в Харьковской, Черниговской, Черкасской, Днепропетровской и Полтавской областях. Кроме того, авторы портала включили в данный список Сумскую область.

Днем 24 ноября в Одессе сообщили о серии взрывов. «Воздушной тревоги в городе не объявляли», — пишет издание «Страна.ua». При этом днем ранее, 23 ноября, воздушную тревогу объявили во всех областях Украины. Тогда же появились данные о взрывах в Киеве, Запорожье, Одессе и Херсоне, находящемся под контролем киевских властей.