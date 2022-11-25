В Киеве ввели экстренные отключения электричества

Компания YASNO заявила, что в Киеве начались экстренные отключения электроэнергии

В Киеве начались экстренные отключения электроэнергии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинскую энергопоставляющую компанию YASNO.

«В Киеве по указаниям "Укрэнерго" применены экстренные отключения», — говорится в заявлении компании. Уточняется, что графики отключений временно не действуют, пока ситуация не будет стабилизирована. Кроме того, украинское издание «Думская» заявило об аварийных отключениях электричества в Одессе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал обстановку в энергетике страны сложной. Он отметил, что практически все регионы республики продолжают испытывать серьезные проблемы с электроснабжением. Как утверждает украинский глава, каждый час к электроэнергии подключают новых потребителей. В 15 регионах наблюдаются проблемы с водоснабжением, добавил он.

Также Зеленский попросил Запад предоставить Украине дополнительный газ и дизельное топливо для генераторов, чтобы компенсировать нехватку электричества в стране.

