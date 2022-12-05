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17:06, 5 декабря 2022Бывший СССР

В Одесской области повреждены два объекта в результате ракетного удара

Офис Зеленского сообщил о повреждении двух объектов в Одесской области в результате удара

Фото: Regis Duvignau / Reuters

В Одесской области повреждены два объекта инфраструктуры в результате ракетного удара. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко.

По его словам, Государственная служба чрезвычайных ситуаций уже работает на месте. В Одессе остановлены все котельные и электротранспорт.

Днем 5 декабря в Одессе произошло два мощных взрыва. Уточнялось, что в результате случившегося в городе начались перебои с электричеством и водоснабжением. Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Помимо этого, глава Николаевской областной войсковой администрации Виталий Ким заявил о ракетной атаке на город Очаков.

Многочисленные взрывы прозвучали в Винницкой и Кировоградской областях Украины. Журналисты не уточнили, были ли взрывы следствием работы украинских систем противовоздушной обороны или падения российских ракет.

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Виктория Кондратьева
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