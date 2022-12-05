В Винницкой и Кировоградской областях Украины произошли взрывы

«Страна»: многочисленные взрывы прозвучали в Винницкой и Кировоградской областях Украины

Многочисленные взрывы произошли в Винницкой и Кировоградской областях Украины. Об этом пишет издание «Страна.ua».

Журналисты не уточнили, были ли взрывы следствием работы украинских систем противовоздушной обороны или падения российских ракет. Какие объекты или здания были повреждены, также пока не уточняется.

Ранее днем 5 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Сирены были включены на юге и в центре страны: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Она также заработала в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, части Запорожской области.

Вскоре сирены зазвучали и в Киеве, Винницкой и Житомирской области. Объявили тревогу на западе Украины — в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. Вскоре стало известно о мощных взрывах в подконтрольной ВСУ части Запорожской области, а также городе Кременчуге Полтавской области.