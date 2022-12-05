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15:23, 5 декабря 2022Бывший СССР

На подконтрольной Украине части Запорожской области произошли взрывы

Владимир Рогов сообщил о взрывах на подконтрольной ВСУ части Запорожской области

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Многочисленные взрывы произошли на подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

«Работает ПВО Вооруженных сил Украины, что представляет наибольшую опасность для мирных жителей», — заявил Рогов.

Ранее, днем 5 декабря власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Сирены были включены на юге и в центре страны: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Тревога также была объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, части Запорожской области.

Вскоре сирены зазвучали в Киеве, Винницкой и Житомирской областях. Власти объявили тревогу на западе Украины — в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях. О последствиях большинства воздушных атак пока не сообщалось.

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Алевтина Запольская
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