По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена во всех регионах Украины 5 декабря

Власти Украины объявили воздушную тревогу на всей территории страны. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты воздушных тревог министерства цифровой трансформации Украины.

По данным ресурса, сирены были включены на юге и в центре страны: в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской областях. Тревога также была объявлена в Полтавской, Сумской и Харьковской областях, части Запорожской области.

Сирены зазвучали и в Киеве, Винницкой и Житомирской области. Власти объявили тревогу на западе Украины — в Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской и Черновицкой областях.

Ранее украинское правительство объявляло воздушную тревогу по всей территории страны 1 декабря. Тогда ее связали со взлетом российского военного самолета в Белоруссии, вооруженного «Кинжалами».