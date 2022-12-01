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15:31, 1 декабря 2022Бывший СССР

Воздушную тревогу объявили по всей Украине

На всей территории Украины 1 декабря объявлен режим воздушной тревоги

Фото: Leon Neal / Getty Images

Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины, ее связывают со взлетом российского военного самолета в Белоруссии, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Воздушная тревога во всех областях кроме Крыма. Пишут о взлете в Беларуси самолёта, вооруженного "Кинжалами"», — говорится в публикации.

Ранее власти Киева сообщили, что энергосистема города стабилизируется, однако экстренные отключения света по-прежнему продолжаются. В понедельник, 28 ноября, жители города провели без света более девяти часов.

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