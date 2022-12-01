В Киеве заявили о стабилизации энергосистемы города

В Киевской городской военной администрации заявили о стабилизации энергосистемы города

Энергосистема Киева стабилизируется, однако экстренные отключения света по-прежнему продолжаются. Об этом говорится в Telegram-канале Киевской городской военной администрации.

В понедельник, 28 ноября, жители города провели без света более девяти часов, а 30 ноября — уже семь часов, сказано в сообщении. Представители администрации призвали киевлян к сознательному потреблению электроэнергии — в частности, после экстренного отключени не включать сразу все электроприборы в домея.

«Мгновенная пиковая нагрузка негативно влияет на энергосистему. Экономное и добросовестное потребление позволит сократить время отключений и быстрее восстановить полноценное электроснабжение», — напомнили в администрации.

Ранее глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий сообщил, что все крупные гидро- и теплоэлектростанции страны оказались повреждены в результате ракетных ударов со стороны России. 29 ноября дефицит электроэнергии на Украине оценивался в 30 процентов.

Импорт из западных стран не поможет стране закрыть потребности в электричестве, отмечал глава комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус. По его словам, в час пик Украина потребляет порядка 16 тысяч мегаватт электроэнергии, в то время как завозить из-за рубежа можно меньше десяти процентов от этого объема.