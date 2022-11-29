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21:17, 29 ноября 2022Бывший СССР

На Украине оценили возможность покрыть потребности в электричестве импортом

Депутат Рады Герус: Украина не сможет импортом закрыть потребности в электричестве

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Глава комитета Верховной Рады по энергетике Андрей Герус оценил возможность страны покрыть потребности в электричестве за счет импорта из западных стран. Об этом он сказал в эфире телеканала «Рада».

По мнению Геруса, импорт не поможет закрыть потребности страны в электроэнергии. Он отметил, что в час пик Украина потребляет около 16 тысяч мегаватт, однако импортировать возможно лишь менее 10 процентов электричества от этого объема. При этом депутат подчеркнул, что импортированная энергия поможет сделать промежутки отсутствия света более короткими.

Наиболее тяжелая ситуация с электричеством наблюдается в центральной части и на северо-востоке Украины, добавил Герус.

8 ноября Андрей Герус заявил, что ситуация с электроэнергией на Украине изменится в лучшую сторону уже до конца недели. По его словам, длительные отключения случаются сразу после обстрелов, когда специалисты не могут быстро подключить резервную схему питания.

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Марина Совина
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